Денвер, США, , 08:57 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Владимир Тарасенко (сс) Michael Miller

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Роберт Томас, Брэндон Саад и Джордан Кайру. Российский форвард Павел Бучневич отдал две результативные передачи. На счету Владимира Тарасенко один голевой пас.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились нападающие Микко Рантанен и Арттури Лехконен.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Колорадо» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 17 очками.

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