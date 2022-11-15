Пермь, , 08:59 — REGNUM В городе Чайковском Пермского края утром 15 ноября произошёл крупный пожар на территории завода. Горело производственное здание, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожар в Чайковском 59. mchs. gov.ru

Пожар возник на кровле объекта. По оперативным данным, огонь охватил 200 квадратных метров.

К тушению возгорания привлекали 34 человек и девять единиц техники ГУ МЧС по Прикамью. На ликвидацию ЧП ушло чуть более двух часов.

Пожар произошёл на территории завода «Точмаш-прогресс», пишет rifey.ru.

Стоит отметить, за девять месяцев 2022 года в Прикамье произошло 3089 пожаров, что на 12,9% меньше прошлогоднего показателя. Погибли 128 человек, были травмированы 168 человек. Число жертв и пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось.