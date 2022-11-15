Ярославль, , 20:14 — REGNUM В осенний призыв 2022 года на срочную службу из Ярославской области направятся около 600 солдат-срочников в возрасте 18–27 лет. Это меньше, чем в прошлом году, сообщает правительство региона.

Медкомиссия в военкомате Правительство Ярославской области

Большинство призывников будет служить в Центральном федеральном округе. Часть отправится на Северный флот в Мурманскую область и в воздушно-десантные войска в Омскую область. Несколько человек отобраны в научные роты технополиса «ЭРА». Военнослужащие в таких ротах занимаются решением научно-прикладных задач в интересах обороны.

Призванные на военную службу в район специальной военной операции направляться не будут.

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