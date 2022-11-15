Из Ярославской области на срочную службу отправятся шестьсот человек
Ярославль, 15 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В осенний призыв 2022 года на срочную службу из Ярославской области направятся около 600 солдат-срочников в возрасте 18–27 лет. Это меньше, чем в прошлом году, сообщает правительство региона.
Правительство Ярославской области
Медкомиссия в военкомате
Большинство призывников будет служить в Центральном федеральном округе. Часть отправится на Северный флот в Мурманскую область и в воздушно-десантные войска в Омскую область. Несколько человек отобраны в научные роты технополиса «ЭРА». Военнослужащие в таких ротах занимаются решением научно-прикладных задач в интересах обороны.
Призванные на военную службу в район специальной военной операции направляться не будут.