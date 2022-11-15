Варшава, , 08:54 — REGNUM Власти Польши хотят, чтобы ЕС наложил санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД республики Збигнев Рау.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, после этого Польше не надо будет платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов.

Глава МИД Польши напомнил, что Варшава «обязалась использовать» российскую нефть только до конца 2022 года. Рау уточнил, что речь идет о нефти, которая поставляется в Польшу из северной ветки нефтепровода «Дружба».

«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций», — сказал он журналистами по итогам встречи министров иностранных дел ЕС. .

Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, Варшава просто должна будет заплатить России компенсации, заключил он.