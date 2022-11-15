Москва, , 08:53 — REGNUM В итоговом заявлении саммита «Большой двадцатки» может прозвучать осуждение «эпохи войн», сообщает британская газета The Financial Times.

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Издание ссылается на проект совместного заявления, в котором говорится о «решительном осуждении» специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Отмечается, что киевский кризис является фактором нестабильности в экономике, из-за чего растёт инфляция и нарушаются цепочки поставок, а также усиливаются продовольственная и энергетическая незащищённость.

«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн», — сказано в тексте документа.