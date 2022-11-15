Донецк, , 08:52 — REGNUM Войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) при поддержке Вооружённых сил (ВС) РФ освободили от киевских нацистов в ДНР населенный пункт Опытное. Об этом 15 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко рассказал, что бронетехнику стягивает на нескольких участках фронта руководство боевиков киевского террористического режима.