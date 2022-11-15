Уфа, 15 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Сотовая связь и мобильный интернет может появится в 247 населенных пунктах в Башкирии в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Nikolay Olkhovoy Вышка сотовой связи

Этот вопрос рассматривался на заседании правительства республики. Башкирия принимает участие в реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». По итогам первого этапа голосования в республике было отобрано 130 населенных пунктов, в которых мобильная связь может появиться в первом квартале 2023 года.

«По итогам второго этапа в федеральный проект будут включены еще 117 сел и деревень. Итого в следующем году сотовая связь и мобильный интернет появятся в 247 населенных пунктах Башкирии», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что покрытие устойчивой связью планируется распространить не только на населенные пункты.

«Необходимо развернуть «сети связи» и на автодорогах федерального и регионального значения. Касается это Зауралья и районов с горной местностью. В частности дорог Уфа-Белорецк и Сибай-Акъяр. Их суммарная протяженность составляет более 320 км», — подчеркнул Назаров.

По слова министра цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадия Разумикина, 30 из 40 региональных автомобильных дорог имеют покрытие связью на 99%, 7 из 40 автомобильных дорог регионального значения имеют покрытие от 92% до 97%, три таких автодороги проходят по труднодоступной горной местности в районе границы с Челябинской областью и Уральских гор в Белорецком районе и имеют участки необеспеченные услугами сотовой связи.

В связи с этим, в июле 2022 года правительство Башкирии приняло решение об обеспечении связью автомобильной дороги «Сибай-Акъяр».

По словам Разумикина, уже выполнены все подготовительные и строительно-монтажные работы, построены четыре базовые станции сотовой связи, теперь участок автодороги от Сибая до Акъяра покрыт на 95% сигналом сотовой связи.

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