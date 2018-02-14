Российская военная спецоперация, призванная защитить нашу страну от укронацистов, меняет мировую политику и мировые отношения. Враг силён и изворотлив. Прикрываясь киевским террористическим режимом, НАТО уже почти в открытую идёт к своей цели — уничтожить Россию. Ситуация на фронтах складывается непросто. Особенно больно за Херсон, где 14 ноября с PR-визитом побывал Зеленский…

Но есть и обнадёживающие новости. Накануне, 15 ноября, в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка в ДНР.

В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника на купянском направлении были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 киевских террористов, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области.

На подмогу российской армии поступают мобилизованные. Боевую подготовку они проходят в Ставропольском крае, а также Ленинградской и Саратовской областях.

«Наше дело правое. Победа будет за нами!» — уверены в Минобороны.

Подробности о ходе российской военной спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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