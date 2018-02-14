В Суджанском районе Курской области могут отправить на дистант все школы
Все школы Суджанского района Курской области могут отправить на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 15 ноября.
Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 15 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Министры обороны стран ЕС 15 ноября обсудят конфликт Москвы и Киева
Главы оборонных ведомств стран, входящих в Евросоюз, 15 ноября обсудят ситуацию на территории б. УССР. Об этом сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Президенту Аргентины стало плохо перед выступлением на G20
На саммите G20 в Индонезии президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо. Об этом сообщили в его пресс-службе.
США могут столкнуться с критическим дефицитом боеприпасов
Военные поставки киевскому режиму серьёзно истощают арсенал боеприпасов, которым располагают США. Стране грозят «колоссальные последствия», пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.
В Киеве и семи областях б. УССР отключили свет
Плановые отключения электроэнергии 15 ноября проводятся в ряде регионов бывш. УССР, сообщили в компании «Укрэнерго».
Побывавшие в командировке в Донбассе врачи из Якутии получили награды
Работу медработников из Якутии, которые ездили помогать жителям подшефного города в ДНР, глава республики Айсен Николаев оценил как самоотверженную. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что целью врачей было помочь людям, и вручил им государственные награды.
Доброволец из Обнинска, отличившийся в СВО, награжден медалью «За отвагу»
Медаль «За отвагу» торжественно вручена 14 ноября младшему сержанту запаса Дмитрию Петренко, отличившемуся в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции.
Зеленский выступил на G20 в формате видеообращения.
«Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней. <…> Никаких оправданий ядерному шантажу быть не может», — заявил Зеленский, ранее угрожавший РФ превентивным ударом.
Зеленский заявил, что «война должна быть закончена справедливо и на основе Устава ООН и международного права».
Также Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех». И призвал РФ вывести все войска с территории б. УССР.
Цитата канала OstashkoNews.
Штаб ДНР объявил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой
Российские войска освободили под Авдеевкой населённый пункт Опытное. Об этом 15 ноября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
FT: страны G20 в коммюнике отвергнут «эпоху войн»
В итоговом заявлении саммита «Большой двадцатки» может прозвучать осуждение «эпохи войн», сообщает британская газета The Financial Times.
Населённый пункт Опытное в ДНР освобождён союзными силами
Войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) при поддержке Вооружённых сил (ВС) РФ освободили от киевских нацистов в ДНР населенный пункт Опытное. Об этом 15 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
НМ ЛНР: ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта
Бронетехнику на нескольких участках фронта стягивает руководство боевиков киевского террористического режима. Об этом 15 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В США указали на крайне непродуктивное решение Зеленского
Лидер киевского режима В. Зеленский подрывает боевой настрой мужчин, проживающих на территории б. УССР, своим решением о продлении ограничения на передвижение. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.
Указ, ограничивающий мужчин в перемещениях по подконтрольной Киеву территории, был выпущен в конце февраля. Через восемь месяцев после начала боевых действий он остаётся в силе, из-за чего миллионы людей не могут зарабатывать на жизнь и обеспечивать свои семьи.
Си Цзиньпин и Макрон призвали прекратить конфликт на территории б. УССР
Конфликт на территории б. УССР должен быть остановлен. С таким призывом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи на индонезийском острове Бали, которая состоялась 15 ноября. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.