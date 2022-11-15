Лондон, , 08:45 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о начале следующего этапа программы по строительству для королевских и союзных ВМС ещё пяти противолодочных фрегатов типа 26 в дополнение к тем, которые уже строятся. Об этом вечером 14 октября сообщает канцелярия главы британского правительства.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Как следует из распространённого документа, британской оборонной компании BAE Systems на эти цели будет выделено дополнительно £4,2 млрд ($4,9 млрд). Новые фрегаты планируется ввести в строй к середине 2030-х годов для «использования по всему миру в целях обеспечения безопасности Великобритании и её союзников».

Правительство Великобритании в связи с этой программой очередной раз заявляет об угрозе со стороны «таких противников, как России», которые «постоянно пытаются воспользоваться любой уязвимостью» Соединённого Королевства в области морской безопасности.

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