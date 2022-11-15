Лондон, 15 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о начале следующего этапа программы по строительству для королевских и союзных ВМС ещё пяти противолодочных фрегатов типа 26 в дополнение к тем, которые уже строятся. Об этом вечером 14 октября сообщает канцелярия главы британского правительства.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

Как следует из распространённого документа, британской оборонной компании BAE Systems на эти цели будет выделено дополнительно £4,2 млрд ($4,9 млрд). Новые фрегаты планируется ввести в строй к середине 2030-х годов для «использования по всему миру в целях обеспечения безопасности Великобритании и её союзников».

Правительство Великобритании в связи с этой программой очередной раз заявляет об угрозе со стороны «таких противников, как России», которые «постоянно пытаются воспользоваться любой уязвимостью» Соединённого Королевства в области морской безопасности.

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