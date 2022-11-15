Бали, Индонезия, , 08:43 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР должен быть остановлен. С таким призывом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи на индонезийском острове Бали, которая состоялась 15 ноября. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по киевскому кризису ясна и последовательна.

«Нужно прекратить огонь, остановить боевые действия и приступить мирным переговорам», ― подчеркнул китайский лидер.

Он добавил, что международное сообщество должно создать условия для этого, и Китай будет продолжать играть свою конструктивную роль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости направить на запуск переговоров между сторонами конфликта, происходящего на территории б. УССР, все дипломатические усилия. При этом французский лидер считает, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для лидера киевского режима Владимира Зеленского и жителей территории б. УССР.

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