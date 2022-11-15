Москва, 15 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. ГА ООН сделала подкат под замороженные активы России, отметил член Совфеда Григорий Карасин.

Premier.gov.ru Григорий Карасин

«Даже наивному понятно, что подкат сделан под огромные суммы наших замороженных активов. Логика международного права и приличий отброшена в сторону», — отметил Карасин в телеграмм-канале.

Международный бандитизм, закрученный и систематизированный Вашингтоном и его ведомыми из «коллективного Запада» обретает всё новые формы, констатировал сенатор.

«Теперь ареной стала генеральная Ассамблея ООН, которая приняла резолюцию о репарациях Киеву от России», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате Россией возмещения Киеву. Москва выступила против резолюции, указав на то, что документ «не выдерживает юридической критики» и является «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права».