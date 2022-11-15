Луганск, , 08:41 — REGNUM Бронетехнику стягивает на нескольких участках фронта руководство боевиков киевского террористического режима. Об этом 15 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

«Выявлено усиление [киевской] группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава режима Киева В. Зеленский исключил возможность заключения новых минских соглашений.