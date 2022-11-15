Луганск, 15 ноября 2022, 08:41 — REGNUM Бронетехнику стягивает на нескольких участках фронта руководство боевиков киевского террористического режима. Об этом 15 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Выявлено усиление [киевской] группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», — приводит его слова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава режима Киева В. Зеленский исключил возможность заключения новых минских соглашений.