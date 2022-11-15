Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к совместной работе по созданию индустрии аккумуляторных батарей для электромобилей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Индонезия и Австралия располагают сырьем для аккумуляторов электромобилей, а именно никелем и литием.

«Я сказал премьер-министру Энтони Альбанезе, что в Австралии есть литий, у нас есть никель. Если объединить, это уже будет аккумулятор для электромобилей», — заявил президент Индонезии.

Однако глава индонезийского государства потребовал, чтобы завод по производству аккумуляторов для электромобилей был создан в Индонезии.

Президент Индонезии также заявил, что экспорт сырья из Индонезии должен быть остановлен, в то время как перерабатывающая промышленность должна быть создана для получения добавленной стоимости, как увеличения внутреннего дохода, так и создания рабочих мест.

По его словам, Индонезия обладает огромным потенциалом для возобновляемых источников энергии, который составляет 434 000 мегаватт за счет гидроэнергетики, геотермальной энергии, ветра и солнечного света.

«Это возможность для инвесторов сотрудничать с Индонезией, привлекать инвестиции, внедрять технологии, потому что для совместного построения зеленой экономики в Индонезии требуется много денег», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит G20 призывом прекратить войны.