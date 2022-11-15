Оттава, 15 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Lisa Gansky Семён Варламов

В составе «Айлендерс» шайбы забросили защитник Оливер Вальстрём, форварды Ноа Добсон, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон. Российский вратарь Семён Варламов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились нападающие Дрейк Батерсон и Клод Жиру.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 22 очка. «Оттава» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 11 очками.

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