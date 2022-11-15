Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2022 года жертвами пожаров стали 80 человек. Среди погибших двое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Mchs.gov.ru

За истекший период 2022 года произошло 5408 пожаров. На них травмированы 92 человека, в том числе 14 детей.

Основной причиной возгораний в жилых домах в ведомстве назвали беспечное и небрежное отношение людей к огню, в частности, курение и применение открытых источников огня. Многие пожары произошли из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и печного отопления.