Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 15 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. На Ямале в Шурышкарском районе мобилизованные, служащие по контракту и члены их семей — родители, супруги и дети — дополнительно к региональным льготам получат право на ряд компенсационных выплат, установленных муниципальными властями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава района Олег Попов.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Компенсации мобилизованным, служащим по контракту и членам их семей в Шурышкарском районе положены за проезд на муниципальном транспорте.

«Это катера КС и вездеходы, которые запустим по зимникам внутри района этой зимой», — пояснил Олег Попов.

А также положены компенсации за приобретённое топливо (дрова, уголь и жидкое топливо) и расходы по организации похорон бойцов, погибших в зоне СВО.

Чтобы получить компенсацию по перечисленным статьям затрат, необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения администрации района, пояснил глава муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания ЯНАО 20 октября приняли пакет мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.