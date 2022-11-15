Вашингтон, 15 ноября 2022, 19:03 — REGNUM Лидером Республиканской партии США является не экс-глава Белого дома Дональд Трамп, а губернатор штата Флорида Рон Десантис, заявила 14 ноября сенатор-республиканец Синтия Ламмис, сообщает The Hill.
С таким заявлением она выступила, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли она бывшего президента-республиканца.
Заявление Ламмис было сделано на фоне того, как новый опрос, проведенный по заказу Club for Growth Action, показал, что Десантис лидирует над Трампом в двух ключевых штатах, Айове и Нью-Гэмпшире, где традиционно проходят первые два голосования на президентских праймериз.