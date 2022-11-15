Вашингтон, 15 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Лидером Республиканской партии США является не экс-глава Белого дома Дональд Трамп, а губернатор штата Флорида Рон Десантис, заявила 14 ноября сенатор-республиканец Синтия Ламмис, сообщает The Hill.

Gage Skidmore Рон Десантис

С таким заявлением она выступила, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли она бывшего президента-республиканца.

«Я не думаю, что это правильный вопрос, — отметила она. — Я думаю, вопрос в том, кто является нынешним лидером Республиканской партии. О, я знаю, кто это: Рон ДеСантис».

«Я говорю, что в настоящее время Рон Десантис является лидером Республиканской партии, хочет он этого или нет», — пояснила Ламмис.

Заявление Ламмис было сделано на фоне того, как новый опрос, проведенный по заказу Club for Growth Action, показал, что Десантис лидирует над Трампом в двух ключевых штатах, Айове и Нью-Гэмпшире, где традиционно проходят первые два голосования на президентских праймериз.