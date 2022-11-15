Москва, 15 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Совете Федерации осудили принятие Генассамблеей ООН резолюции о выплате Россией репараций Киеву.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Никакие резолюции в ООН не помогут легализации украденных Западом резервов России. Всё должно быть возвращено в полном объёме», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались

ГА ООН «рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с [Киевом] международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, <…> понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на [территории б. УССР] или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Москва выступила против резолюции, указав на то, что документ «не выдерживает юридической критики» и является «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права».