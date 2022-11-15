Киев, , 08:35 — REGNUM Владимир Зеленский исключил возможность заключения новых минских соглашений. Его заявления на саммите G20 приводит американское агентство Reuters.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Зеленский указал, что его режиму нужны эффективные гарантии безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности». Он исключил возвращение к минскому формату соглашений.

Также глава режима считает, что России нужно вывести войска с территории бывш. УССР, а странам мира необходимо согласовать потолок цен на закупку российских энергоресурсов.