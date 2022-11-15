Донецк, , 08:34 — REGNUM Боевики киевского террористического режима снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:23 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооружённые силы РФ отбили крупную атаку штурмовой группы киевских боевиков в Запорожской области.