Анадырь, 15 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Анадыре прошли учения по практической отработке мероприятий гражданской обороны «Безопасная Арктика — 2023». Комплекс действий провели для оценки готовности Чукотки к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства округа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание учений

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По легенде учений, на Анадырской ТЭЦ произошла разгерметизация подающего газопровода с выбросом газа в котельное отделение. Произошёл «взрыв», в результате которого Анадырь остался без тепло- и электроснабжения.

Кроме того, в рамках учений росгвардейцы охраняли один из оперативно развернутых пунктов временного размещения эвакуированных с места условного ЧП.

«Цель тренировки достигнута: проверены готовность сил и средств, отработаны процессы взаимодействия органов власти и силовых структур, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации. Выявлены потенциальные проблемные зоны, в основном касающиеся вопросов планирования. Их предстоит тщательно проанализировать для дальнейшего устранения и усовершенствования системы гражданской обороны в целом на территории округа», — прокомментировал врио начальника штаба Управления Росгвардии по Чукотскому АО подполковник Сергей Морозов.

Отмечается, что в округе провели полную инвентаризацию объектов, которые могут быть использованы в качестве укрытий для населения. Также разработан список обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, нештатная ситуация на магистрали подачи тепла, которая произошла в столице Якутии сегодня утром, могла перерасти в ЧС, если бы не была устранена оперативно. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 14 ноября глава города Евгений Григорьев, подчеркнув, что без отопления могли остаться дома, в которых живут тысячи людей.