Мелитополь, 15 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ отбили крупную атаку штурмовой группы киевских боевиков в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Была попытка прорыва штурмовой группы в начале прошлой недели… Наши обнаружили их с помощью беспилотников и отработали ВКС, РСЗО», — цитирует его ТАСС.

В результате былы уничтожены более 100 боевиков ВСУ, пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников.