Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Лидер киевского режима В. Зеленский подрывает боевой настрой мужчин, проживающих на территории б. УССР, своим решением о продлении ограничения на передвижение. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Указ, ограничивающий мужчин в перемещениях по подконтрольной Киеву территории, был выпущен в конце февраля. Через восемь месяцев после начала боевых действий он остаётся в силе, из-за чего миллионы людей не могут зарабатывать на жизнь и обеспечивать свои семьи.

Безработица превышает 30%, а запрет усугубляет и без того тяжёлую ситуацию, отмечает автор. Ссылаясь на результаты опросов, Карпентер подчёркивает, что ограничение передвижения — непопулярная мера среди населения.

Люди «не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий», говорится в статье. Жители территории б. УССР полагают, что указ об ограничении передвижений, а особенно его гендерный компонент, может повлиять на боевой дух.

Люди не видят в нём пользы, но видят предательство, принуждение к гибели «ради чужих государств».

Читайте также: Зеленский в речи на G20 отверг новые Минские соглашения