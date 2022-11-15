Орск, Оренбургская область, , 08:32 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области последствием урагана стали упавшие на горожанина воротами. По факту несчастного случая полиция проводит проверку, сообщили 15 ноября ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным данным, инцидент произошёл 14 ноября на территории базы предприятия. От сильного ветра металлические ворота распахнулись и упали на мужчину. В настоящее время орчанин находится в больнице. У него многочисленные травмы.

Стоит отметить, в Оренбуржье 14 ноября было ветрено. В ночь на 15 ноября выпал снег. Согласно метеопрогнозу, ветреная погода со снегопадами сохранится в течение дня. Порывы ветра в центральных и восточных районах могут достигать 17 м/с. Из-за низких температур воздуха на дорогах образовалась гололедица.