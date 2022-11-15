Токио, , 08:28 — REGNUM Начальная стадия рака груди была диагностирована врачами у 67-летней принцессы Японии Нобуко. Об этом 15 ноября сообщило агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Вдова покойного принца Томохито Микасы будет госпитализирована 16 ноября в связи с предстоящей операцией. Сейчас Нобуко обследуют в больнице Университета Кэйо. Врачи прооперируют принцессу 19 ноября.

Информация о состоянии принцессы Нобуко не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за проблем с давлением и головокружением после начала саммита G20 на индонезийском острове Бали.

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