Токио, 15 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Начальная стадия рака груди была диагностирована врачами у 67-летней принцессы Японии Нобуко. Об этом 15 ноября сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Вдова покойного принца Томохито Микасы будет госпитализирована 16 ноября в связи с предстоящей операцией. Сейчас Нобуко обследуют в больнице Университета Кэйо. Врачи прооперируют принцессу 19 ноября.

Информация о состоянии принцессы Нобуко не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за проблем с давлением и головокружением после начала саммита G20 на индонезийском острове Бали.