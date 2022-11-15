Пекин, , 17:23 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты 15 ноября укрепился на 478 базисных пунктов до 7,0421 юаня по отношению к доллару США, согласно Китайской системе торговли иностранной валютой.

Юань и доллар

На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% от центрального паритетного курса каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркет-мейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.