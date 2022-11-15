Москва, , 08:27 — REGNUM Госдума на заседании рассмотрит «Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы», на вопросы депутатов ответит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для определения траектории денежно-кредитной политики (ДКП) на прогнозный период до 2025 г. в документе представлены три сценария макроэкономического развития: базовый и два альтернативных («глобальный кризис» и «ускоренная адаптация»).

В базовом сценарии ЦБ предполагает, что введенные против российской экономики ограничения сохранятся на прогнозном горизонте, процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет.

Годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 4% в 2024 году.

По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5-8,5% годовых в среднем в 2023 г. и 6-7% годовых в среднем в 2024 г. По мере ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых. Основные риски для базового сценария связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом.

В совместном заключении трех профильных комитетов Госдумы — комитета по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике содержится рекомендация Госдуме принять к сведению документ, разработанный ЦБ.

«Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4% с учетом необходимости адаптации экономики к новой структуре. Устойчивое сохранение инфляции на более высоком уровне в крупнейших экономиках может потребовать более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это, в свою очередь, может повлечь за собой продолжительную рецессию и снижение мирового спроса, в том числе на товары российского экспорта», — отмечается в заключении комитетов.

Парламентарии рекомендуют ЦБ предоставить более детальный анализ того, как используемые Банком России инструменты ДКП во взаимосвязи с другими мерами регулятора будут способствовать реализации структурной перестройки экономики страны.

Кроме того, указали в Госдуме, сохраняются расхождения между прогнозами Банка России и правительства, которые в текущих условиях особенно требуют анализа и обоснования.

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