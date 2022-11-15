Кишинёв, 15 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии со второй попытки 13 ноября принял запрос правительства о проверке оппозиционной партии «Шор» на соответствие конституции. Об этом сообщает пресс-служба КС.

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«В связи с этим запрошены мнения упомянутой партии и властей. Развитие дела будет отражено на сайте Конституционного суда», — говорится в сообщении.

Ранее КС отклонил запрос правительства по формальным причинам: постановление о проверке не было обнародовано на ресурсе «Официальный монитор». Замечание было оперативно устранено.

Напомним, ранее о намерении запретить «Шор» заявил министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко. Он поручил подчинённым подготовить запрос для правительства. Партия почти два месяца проводит массовые протестные акции, требуя отставки президента и правительства.