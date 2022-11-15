Уфа, 15 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Свыше 1,8 млрд рублей было выделено консолидированным бюджетом Башкирии на организацию оздоровительной кампании 2022 года в республике. Об этом заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Сообщается, что в 2022 году всеми формами отдыха было охвачено порядка 500 тысяч детей, свою работу осуществляли 1663 профильные организации.

«На организацию оздоровительной кампании 2022 года консолидированным бюджетом Башкирии выделено более 1 млрд 800 млн рублей. Стоимость пребывания одного ребенка в сутки в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия в этом году составила 942 рубля, стоимость путевки в смену продолжительностью 21 день в летний период составила 19 782 рубля», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По словам министра образования и науки региона Айбулата Хажина, на следующий год стоимость одного койко-дня в оздоровительных лагерях для детей планируется проиндексировать.

Так, стоимость пребывания одного ребенка в сутки в загородных стационарных лагерях планируется установить в размере 1045 рублей (10,98%), в детских лагерях палаточного типа — 267,5 рублей, стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в сутки в пришкольных лагерях — 140 рублей при двухразовом питании, 207 рублей — при трехразовом питании.

«По сравнению с 2021 годом охват детским загородным отдыхом увеличился на 43%», — сообщил Хажин.