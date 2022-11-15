Вашингтон, 15 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Госдеп США закладывает основу для возможного диалога между Москвой и Киевом, пишет американская газета Politico.

Matt H. Wade США

По данным журналистов, ссылающихся сразу на восемь информированных источников, отношения Вашингтона и Киева обострились из-за заявлений ряда американских чиновников о возможности давления на киевский режим для организации мирных переговоров с Москвой.

Отмечается, что пока Госдепартаментом закладывается основа для дипломатического процесса, но нет конкретных документов и стратегий.

При этом отмечается, что сторонники мирного пути пока не убедили президента США Джо Байдена и его приближенных в том, что зима является хорошим временем для урегулирования.