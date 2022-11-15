Пекин, , 17:27 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 0,6% в годовом исчислении за первые 10 месяцев года, показали данные Национального бюро статистики КНР (NBS).

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным NBS, за первые 10 месяцев общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил около 36,05 трлн юаней (около $5,11 трлн). Онлайн-потребление продолжало способствовать росту розничных продаж. За первые 10 месяцев онлайн-продажи физических товаров выросли на 7,2% в годовом исчислении, что на 1,1 процентного пункта больше, чем за период с января по сентябрь.

Розничные продажи в сельской местности выросли на 0,8% в годовом исчислении за этот период, опередив продажи в городах, где зафиксирован рост на 0,5% в годовом исчислении, показали данные NBS.