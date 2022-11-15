Пекин, 15 ноября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 0,6% в годовом исчислении за первые 10 месяцев года, показали данные Национального бюро статистики КНР (NBS).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным NBS, за первые 10 месяцев общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил около 36,05 трлн юаней (около $5,11 трлн). Онлайн-потребление продолжало способствовать росту розничных продаж. За первые 10 месяцев онлайн-продажи физических товаров выросли на 7,2% в годовом исчислении, что на 1,1 процентного пункта больше, чем за период с января по сентябрь.

Розничные продажи в сельской местности выросли на 0,8% в годовом исчислении за этот период, опередив продажи в городах, где зафиксирован рост на 0,5% в годовом исчислении, показали данные NBS.