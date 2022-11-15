Посольство РФ: санкции США не повлияют на внешнеполитический курс России
Вашингтон, 15 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США показывают стремление Вашингтона поддерживать токсичную атмосферу вокруг российских бизнесменов, сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.
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Посольство РФ в США
«Видимо, администрация никак не осознает, что рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны», — говорится в телеграм-канале посольства.
В дипведомстве подчеркнули, что диктат и шантаж со стороны Вашингтона ведут к снижению доверия к американской юрисдикции.