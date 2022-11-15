Вашингтон, 15 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США показывают стремление Вашингтона поддерживать токсичную атмосферу вокруг российских бизнесменов, сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Видимо, администрация никак не осознает, что рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны», — говорится в телеграм-канале посольства.

В дипведомстве подчеркнули, что диктат и шантаж со стороны Вашингтона ведут к снижению доверия к американской юрисдикции.