Чикаго, США, , 08:20 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Пётр Кочетков Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Андрей Свечников. Российский вратарь Пётр Кочетков впервые в своей карьере в НХЛ сыграл «на ноль», отразив 27 бросков.

На сегодняшний день «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 21 очко. «Чикаго» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 15 очками.

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