Благовещенск, , 08:24 — REGNUM В Приамурье цирк перестал давать представления после того, как во время фотографирования медведь укусил ребёнка. В отношении дрессировщика возбуждено уголовное дело, сообщил 15 ноября телеграм-канал Amur. Life.

Бурый медведь debbiedejager

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Для дрессировщика избрали меру пресечения, которая включает в себя запрет на выступления. Нападение медведя на ребёнка квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дрессировщик медведя сейчас находится в городе Завитинске. Он обязан являться в суд и к следователю.

Как сообщало ИА REGNUM, от укуса циркового медведя пострадал ребёнок семи лет. Проезжая труппа выступала в посёлке Поярково Михайловского района.