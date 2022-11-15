Донецк, 15 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Киевский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 15 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка был произведён боевиками ВСУ в 08:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприниматели Владивостока, занимающиеся продажей автомобилей, внесли свой вклад в поддержку участников СВО. Они за свой счёт отремонтировали и передали на фронт автомобиль повышенной проходимости УАЗ «Патриот».