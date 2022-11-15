Бали, Индонезия, 15 ноября 2022, 08:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит G20 призывом прекратить войны, чтобы избежать более серьезного кризиса, сообщает CNN Indonesia.
«Ответственность означает, что мы должны положить конец войне», — заявил глава индонезийского государства, открывая саммит G20 на Бали 15 ноября.
Затем Джоко Видодо отметил, что мир сталкивается с экстраординарными вызовами.
«Мир сталкивается с огромными вызовами. Случается кризис за кризисом. Пандемия не закончилась, соперничество становится все острее, пока не случится война», — продолжил президент.
«Если мы немедленно не предпримем шаги, чтобы доступность продуктов питания была достаточной, а цены приятными, то 2023 год будет более мрачным», — добавил Джоко Видодо.
Президент Индонезии также выразил благодарность и признательность 17 главам государств «Большой двадцатки», которые приехали на Бали в условиях неопределенной ситуации в мире и расширяющегося кризиса.
Как сообщало ИА REGNUM, старт началу саммита G20 дал президент Индонезии Джоко Видодо, мероприятия саммита проходят на острове Бали.
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