Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит G20 призывом прекратить войны, чтобы избежать более серьезного кризиса, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Ответственность означает, что мы должны положить конец войне», — заявил глава индонезийского государства, открывая саммит G20 на Бали 15 ноября.

Затем Джоко Видодо отметил, что мир сталкивается с экстраординарными вызовами.

«Мир сталкивается с огромными вызовами. Случается кризис за кризисом. Пандемия не закончилась, соперничество становится все острее, пока не случится война», — продолжил президент.

«Если мы немедленно не предпримем шаги, чтобы доступность продуктов питания была достаточной, а цены приятными, то 2023 год будет более мрачным», — добавил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также выразил благодарность и признательность 17 главам государств «Большой двадцатки», которые приехали на Бали в условиях неопределенной ситуации в мире и расширяющегося кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, старт началу саммита G20 дал президент Индонезии Джоко Видодо, мероприятия саммита проходят на острове Бали.

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