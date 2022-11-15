Киев, 15 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Объект энергетической инфраструктуры, обеспечивавший электроэнергией всё правобережье Херсонской области и часть Николаевской области, был полностью уничтожен. Об этом 15 ноября сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика б. УССР

Как уточнил Кудрицкий, энергетический объект был уничтожен практически полностью. Были взорваны два автотрансформатора, весом 250 тонн каждый. Были дополнительно разрушены зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная.

По словам Кудрицкого, сейчас рассматриваются различные схемы запитки части Херсонской области, занятой киевскими боевиками, из других областей. Киев уже передал зарубежным партнёрам список необходимого для восстановления энергоснабжения оборудования.

Кудрицкий сообщил, что на просьбу уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Необходимое оборудование уже направляется в Киев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Британия выделит киевскому режиму £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры.