Тбилиси, , 08:14 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота торговли Грузии за десять месяцев 2022 года составил $15,2 млрд, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 14 ноября на сайте организации.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в отчётном периоде составил $4,5 млрд, что на 34% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 32,2% и достиг $10,7 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии достиг $6,1 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,3%.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2022 года общий товарооборот Грузии составил $13,6 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 35%. Отрицательный баланс был около $5,4 млрд или 39,8% внешнеторгового оборота.

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