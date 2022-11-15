Москва, 15 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Волатильность на рынке остаётся низкой. Рубль 14 ноября сохранил боковое движение в ранее сформированных диапазонах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По итогам торгов рубль закрылся в отрицательной области по отношению к своим конкурентам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 60,55 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 62,30 руб., юань/рубль — на 0,72%, до 8,53 руб.

Ослабление против юаня было заметнее, чем к валютам из недружественных стран. Юань подорожал на всех рынках на фоне улучшения рыночных настроений в связи с официальными шагами, направленными на спасение сектора недвижимости Китая, а также решения властей смягчить некоторые из строгих антиковидных ограничений.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent восстановилась до $92,80. Нефтяной рынок понёс значительные потери после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, в котором понижен прогноз роста мирового спроса на нефть на конец текущего года.

Картель пересмотрел прогнозы из-за карантинной политики Китая, геополитической неопределенности и ослабления экономической активности в мире.

С открытия утренней сессии рубль подешевел к доллару и евро. Давление на рынок исходят от вчерашнего снижения нефтяных котировок. С 15 ноября начинается налоговый период, поэтому рубль по-прежнему останется при поддержке со стороны экспортеров.

Общий настрой на локальном рынке нейтральный. Внешний фон имеет ограниченное влияние на рубль. От пары доллар/рубль ожидается движение вокруг уровня 60,50 руб.

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