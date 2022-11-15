Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Киев разгневало заявление председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом, сообщает газета Politico.

Марк Милли

Издание напомнило, как на прошлой неделе Милли отметил, что предстоящая зима открывает возможность для начала переговорного процесса, поскольку Киев не может достичь победы военным путем.

«По словам восьми американских чиновников, сообщения о том, должны ли США начать серьезно говорить с [Киевом] о мирных переговорах с Россией, обостряют отношения между Вашингтоном и Киевом. В то время как некоторые высокопоставленные чиновники национальной безопасности непреклонны в том, что сейчас не время начинать обсуждать переговоры», — пишет издание.

Politico подчеркнуло, что любой публичный раскол между должностными лицами США может поставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Киевом в ключевой момент.