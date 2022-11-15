Вашингтон, 15 ноября 2022, 08:08 — REGNUM Киев разгневало заявление председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом, сообщает газета Politico.
Издание напомнило, как на прошлой неделе Милли отметил, что предстоящая зима открывает возможность для начала переговорного процесса, поскольку Киев не может достичь победы военным путем.
Politico подчеркнуло, что любой публичный раскол между должностными лицами США может поставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Киевом в ключевой момент.