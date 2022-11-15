Бали, Индонезия, , 08:12 — REGNUM ООН и другие международные институты не смогли справиться с распространившимся в мире хаосом и порождёнными им проблемами. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 ноября заявил на проходящем на Бали рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20.

Моди Нарендра

По мнению индийского лидера, изменение климата, пандемия коронавируса, события на территории б. УССР и другие глобальные проблемы привели к тому, что глобальные цепочки поставок лежат в руинах. В мире возобладал хаос, при котором многие страны испытывают проблемы «с доступом к предметам первой необходимости».

Нарендра Моди «Проблема, стоящая перед бедными гражданами каждой страны, ещё более серьёзна. Их повседневная жизнь стала борьбой за выживание. У них нет финансовых возможностей справиться с ударом. Мы должны без колебаний признать, что многосторонние институты, такие как ООН, потерпели неудачу в решении этих вопросов».

Моди подчеркнул, что на фоне этого мир большие надежды возлагает на G20, «актуальность нашей группы стала более значимой».

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