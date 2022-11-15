Бали, Индонезия, 15 ноября 2022, 08:12 — REGNUM ООН и другие международные институты не смогли справиться с распространившимся в мире хаосом и порождёнными им проблемами. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 ноября заявил на проходящем на Бали рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20.
По мнению индийского лидера, изменение климата, пандемия коронавируса, события на территории б. УССР и другие глобальные проблемы привели к тому, что глобальные цепочки поставок лежат в руинах. В мире возобладал хаос, при котором многие страны испытывают проблемы «с доступом к предметам первой необходимости».
Моди подчеркнул, что на фоне этого мир большие надежды возлагает на G20, «актуальность нашей группы стала более значимой».
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