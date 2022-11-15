Париж, 15 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Запад должен усилить санкции против Ирана, сделав акцент на правительственных чиновниках, которые участвуют в подавлении демонстраций в стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции FranceInter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Французский лидер утверждает, что протесты якобы привели к схлопыванию «идеологического пузыря», который был представлен миру Тегераном. По его словам, речь идет о заявлениях властей Ирана о том, что иранцы не хотят западных ценностей и что иранские женщины довольны их положением в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября агентство IRNA передало о том, что в иранских провинциях Систан и Белуджистан власти освободили группу протестующих, задержанных в конце сентября.