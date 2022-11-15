Уфа, 15 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Участникам спецоперации в Башкирии намерены предоставить право приобретения жилья по цене ниже рыночной через специальную некоммерческую организацию. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Сообщается, что 17 ноября депутаты планируют внести поправки в закон Башкирии о регулировании жилищных отношений в регионе.

«Законопроектом предлагается отнести участников специальной военной операции к категории граждан, которым предоставляется право приобретения жилья по цене ниже рыночной через специальную некоммерческую организацию», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что в республике жилищным строительством для обеспечения жильем отдельных категорий граждан занимается фонд развития жилищного строительства региона.

«Право приобретения жилья через фонд развития жилищного строительства региона будет предоставляться вне зависимости от площади уже имеющейся квартиры», — пояснил спикер парламента Башкирии.

Сообщается, что данный фонд ведет жилищное строительство на территории 15 городов и районов Башкирии, возводятся 39 объектов.

«В соответствии с законопроектом указанным правом будут наделены граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, [территории б. УССР], в том числе призванные на военную службу по частичной мобилизации, или члены их семей (для граждан в официально зарегистрированном браке — супруг (супруга), для граждан, не состоящих в браке, — мать или отец)», — пояснили в пресс-службе.

Читайте также: В Башкирии разработали еще одну меру поддержки для военнослужащих