Луганск, , 08:06 — REGNUM За прошедшие 24 часа бандеровские вооруженные формирования два раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«Со стороны [киевских] вооруженных формирований зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ЛНР было выпущено в общей сложности восемь единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что нацистами Киева в ходе обстрелов применялись танк (пять снарядов) и артиллерия калибра 155 мм (три снаряда). Кроме того, указывается, что были обстреляны населённые пункты Врубовка и Волчеяровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 15 ноября обстреляли Горловку.